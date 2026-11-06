கணவர் இறந்த சோகத்தில் மனைவி, மகள் தற்கொலை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:54 PM
அரவக்குறிச்சி: அரவக்குறிச்சி அருகே, அமீர் பாட்ஷா, 58, என்பவர் இறந்த சோகத்தில், அவரது மனைவி பைரோஜா பேகம், 50, இளைய மகள் அர்சியா பாத்திமா, 25, ஆகியோர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
கரூர் மாவட்டம், பள்ளப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அமீர் பாட்ஷா. ஆட்டோ ஓட்டுநர். சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இவர், அக்., 15ம் தேதி இறந்தார். இவரது மனைவி பைரோஜா பேகம். தம்பதியின் மூத்தமகள் ரிஸ்வானா பர்வீன், 28. திருமணமாகி தனியே வசித்தார். இளைய மகள் அர்சியா பாத்திமா.
நேற்று முன்தினம், தாய் வீட்டிற்கு சென்ற ரிஸ்வானா பர்வீன், கதவை நீண்ட நேரமாக தட்டியும் திறக்கப்படவில்லை. அருகில் இருந்தவர்கள் உதவியுடன் கதவை திறந்தபோது, தாயும், தங்கையும் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரவக்குறிச்சி போலீசார், இருவரது சடலத்தையும் கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக கரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அரவக்குறிச்சி போலீசார், வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.