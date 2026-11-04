கணவர் உயிரிழந்ததை ஏற்க மறுத்து மொய்த்த ஈக்களை விரட்டிய மனைவி
கணவர் உயிரிழந்ததை ஏற்க மறுத்து மொய்த்த ஈக்களை விரட்டிய மனைவி
UPDATED : நவ 04, 2026 09:43 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:46 PM
திருவாரூர்: திருவாரூர், வடம்போக்கி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சங்கர்ராமன், 73, இவரது மனைவி ஜெயா, 65. இவர்களுக்கு கவிதா என்ற மகள் உள்ளார். சங்கர்ராமன், திருவாரூர் தெட்சிணாமூர்த்தி மடத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,4) தியாகராஜர் கோவில் மேற்கு கோபுர வாசல் பகுதியில், சங்கர்ராமன் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த திருவாரூர் நகராட்சியின் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம், சைக்கிள் மீது மோதியது. இதில் நிலைதடுமாறி சங்கர்ராமன், கீழே விழுந்தார். தகவலறிந்து வந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவப் பணியாளர்கள், சங்கர்ராமனை பரிசோதித்தபோது, அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
இதற்கிடையில், கணவர் விபத்தில் சிக்கிய தகவலறிந்து அங்கு ஓடி வந்த ஜெயா, சாலையில் உயிரற்றுக் கிடந்த கணவரைக் கண்டு கதறி அழுதார். கணவர் இறந்துவிட்டார் என்பதை ஏற்க மனமின்றி, அவரது முகத்தில் மொய்த்த ஈக்களை தனது சேலையால் விரட்டினார். தொடர்ந்து, கணவரை எழுப்ப முயன்ற அவர், அவரது கால்களைப் பிடித்து தேய்த்து சூடேற்றினார். எப்படியாவது கணவர் மீண்டும் எழுந்துவிட மாட்டாரா என்ற ஏக்கத்துடன், அவரது உடலுடனேயே போராடினார்.
சுமார் அரைமணி நேரத்துக்கும் மேலாக, கணவரின் உயிரை மீட்டு விடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் ஜெயா நடத்திய இந்தப் பாசப் போராட்டத்தைக் கண்ட அங்கிருந்தவர்கள் கண்கலங்கினர்.
திருவாரூர் போலீசார், சங்கர்ராமனின் உடலை மீட்டு, வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.