வன உயிரின வாரியம் மாற்றியமைப்பு 30 பேர் உறுப்பினர்களாக சேர்ப்பு
வன உயிரின வாரியம் மாற்றியமைப்பு 30 பேர் உறுப்பினர்களாக சேர்ப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
சென்னை: முதல்வர் தலைமையிலான, மாநில வன உயிரின வாரியம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், வன உயிரினங்கள் சார்ந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக முடிவுகள் எடுக்க, மாநில வன உயிரின வாரியம் உள்ளது. இதில், அதிகாரிகள் மட்டுமல்லாது, மக்கள் பிரதிநிதிகள், தன்னார்வ அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் வல்லுனர்கள் என, 35 பேர் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின், மாநில வன உயிரின வாரியம் தற்போது மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான அரசாணையை, வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை செயலர் காகர்லா உஷா பிறப்பித்துள்ளார்.
மாநில வன உயிரின வாரியத்தின் தலைவராக முதல்வரும், துணைத் தலைவராக வனத்துறை அமைச்சரும் இருப்பர். காட்பாடி எம்.எல்.ஏ., சுதாகர், மதுரை கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன், திரு.வி.க., நகர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பல்லவி மற்றும் வன உயிரின பாதுகாப்பில் செயல்படும் மூன்று தன்னார்வ அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். அத்துடன், உயிரியலாளர்கள், வல்லுனர்கள் என மேலும், 10 பேரும், வனத்துறை செயலர் உள்ளிட்ட வெவ்வேறு துறைகளின் அதிகாரிகள், 14 பேரும் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் அரசின் தலைமை செயலர் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்பார்.