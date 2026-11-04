மீனாட்சி கோவிலில் 24 பேர் பணிநீக்கமா? போலி கல்விச்சான்று விவகாரத்தில் பரிசீலனை!
மீனாட்சி கோவிலில் 24 பேர் பணிநீக்கமா? போலி கல்விச்சான்று விவகாரத்தில் பரிசீலனை!
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில், போலி கல்விச்சான்று கொடுத்து பணியில் சேர்ந்த, 24 பேரை நிரந்தர பணிநீக்கம் செய்ய முந்தைய இணை கமிஷனர் செல்லத்துரை பரிந்துரைத்த நிலையில், அவர்கள் தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால், அறங்காவலர் குழுத்தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சர் தியாகராஜனின் தாயாருமான ருக்மணி தலைமையிலான குழு என்ன நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது.
இக்கோவிலுக்கு கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் சேவுகர் உட்பட, 25க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியை தகுதியாக கொண்டு ஆட்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இதில், 26 பேர் போலி கல்விச்சான்று கொடுத்தது கண்டறியப்பட்டது.
அதற்கான ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதில், இருவர் பணி ஓய்வு பெற்ற நிலையில், பணப்பலன் கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினர். இதன்பிறகே போலி கல்விச்சான்று விவகாரம் சூடுபிடித்தது.
தற்போது பணியில் உள்ள, 24 பேரிடம் விளக்கம் கேட்டு, அவர்களை பணி நீக்கம் செய்ய, கடந்த வாரம் இணை கமிஷனர் செல்லத்துரை (தற்போது விழுப்புரத்திற்கு இடமாற்றம்) அறங்காவலர் குழுவுக்கு பரிந்துரைத்தார். ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
அவர்கள் தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால், தி.மு.க., அரசால் நியமிக்கப்பட்ட அறங்காவலர்கள் தயக்கம் காட்டி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
ஹிந்து அமைப்பினர் கூறுகையில், ‘‘நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், இதையே காரணமாக வைத்து பிற கோவில்களிலும் பணி மோசடி நடக்க வாய்ப்புள்ளது. கல்விச்சான்றுகளின் உண்மை தன்மை அறியாமல், பணியில் சேர்த்த அதிகாரிகள் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க த.வெ.க., அரசு முன்வர வேண்டும்’ என்றனர்.