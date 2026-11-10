‘கோவில் சொத்துக்கள் குறித்து ஆய்வறிக்கை அளிக்காதவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா?’
‘கோவில் சொத்துக்கள் குறித்து ஆய்வறிக்கை அளிக்காதவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா?’
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
சென்னை: ‘கோவில் அசையா சொத்துக்களை, ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்காத, அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீது, உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, ஆலய வழிபடுவோர் சங்கத் தலைவர் டி.ஆர்.ரமேஷ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
‘ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வகிக்கும் கோவில்களின் நிலங்கள், கட்டடங்கள் உள்ளிட்ட அசையா சொத்துக்கள் குறித்து, ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அப்படி செய்ய தவறும் அதிகாரிகள் மீது, அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய் உத்தரவு பிறப்பித்ததாக தெரிகிறது.
கோவில் நிலம் மற்றும் கட்டடங்களை, ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கள ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பது, ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள விதி. இதன்படி, உண்மையான குத்தகைதாரர்தான் நிலத்தை வைத்துள்ளாரா அல்லது உள் வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ளதா, உரிய அனுமதியின்றி புதிய கட்டுமானங்கள் எழுப்பப்பட்டு உள்ளதா, நியாய வாடகை முறைப்படி வசூலிக்கப்படுகிறதா என்பதையெல்லாம், ஆய்வு செய்து, உயர் அதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இத்தனை ஆண்டுகளாக, ஆய்வறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்காமல், அலட்சியமாக இருந்த செயல் அலுவலர்கள் மீதும், அவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளாக இருந்து, மேற்பார்வையிட தவறிய, உதவி மற்றும் இணை ஆணையர்கள் மீதும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதை வெளியிட வேண்டும்.
அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய், கடந்த காலத்தில், கடமை தவறிய அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க துணிய வேண்டும். அதை விடுத்து, மீண்டும் ஒரு புதிய சுற்றறிக்கை விடுவது, வெறும் கண் துடைப்பே.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.