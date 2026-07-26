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﻿ கர்நாடகாவிற்கு செல்வாரா முதல்வர் விஜய்? அமைச்சர் வினோத் அறிவிப்பால் குழப்பம்

﻿ கர்நாடகாவிற்கு செல்வாரா முதல்வர் விஜய்? அமைச்சர் வினோத் அறிவிப்பால் குழப்பம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:03 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:03 PM

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சென்னை: காவிரி பிரச்னை தொடர்பாக பேச்சு நடத்த, முதல்வர் விஜய், கர்நாடகா செல்வாரா என்பதில், குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்ட, கர்நாடகா அரசு முயற்சித்து வருகிறது. அம்மாநில முதல்வர் சிவகுமார் வெற்றி பெற்ற தொகுதியில், இந்த இடம் அமைந்துள்ளது.

அடுத்த சட்டசபை தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன், அணைக்கான கட்டுமான பணிகளை தொடங்க, அவர் ஆயத்தமாகி வருகிறார். மேகதாது அணை கட்டினால், காவிரி நீர் வரத்து மேலும் குறையும் என்பதால், தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

மறுக்கிறது

நடப்பாண்டு தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நீரையும், கர்நாடகா வழங்க மறுத்து வருகிறது. இதனால், குறுவை பாசனத்திற்கு மேட்டூர் அணை திறக்கப்படவில்லை.

இதேநிலை தொடர்ந்தால், சம்பா சாகுபடியும் கேள்விக்குறியாகி விடும். எனவே, முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி பாணியில் சட்டப் போராட்டத்தை, முதல்வர் விஜய் கையில் எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

ஆனால், காவிரி பிரச்னை தொடர்பாக பேச்சு நடத்த, கர்நாடகா முதல்வரை சந்திக்க, முதல்வர் விஜய் அலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.

அதன்படி, பெங்களூரில் ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி சந்தித்து பேசலாம் என, கர்நாடகா முதல்வர் தரப்பில் இருந்து பதில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.

அதனால், கும்பகோணத்தில் சில தினங்களுக்கு முன் பேட்டி அளித்த, தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத், 'கர்நாடகா முதல்வரை சந்திக்க, முதல்வர் விஜய் ஆக., 3ம் தேதி பெங்களூரு செல்ல உள்ளார்' என்று தெரிவித்தார்.

எதிர்ப்பு

இதற்கு தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., மட்டுமின்றி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. பேச்சு நடத்த முதல்வர் விஜய், கர்நாடகா செல்வது சரியல்ல என்றும் விமர்சித்தன.

இந்நிலையில், நேற்று தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வினோத்திடம், முதல்வரின் பெங்களூரு பயணம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், ''முதல்வரின் பெங்களூரு பயணம் குறித்து, கட்சி தலைமை அறிவிக்கும்,'' என, மழுப்பலாக பதில் அளித்தார்.

இதனால், முதல்வர் விஜய் பெங்களூரு செல்வதில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, கர்நாடகா செல்வது குறித்து முடிவெடுக்க, விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

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