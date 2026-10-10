தமிழ் மொழி, கலாசாரத்தின் மீது பா.ஜ., தாக்குதல் :தமிழகத்தை தொட விடமாட்டோம் என ராகுல் பேச்சு
தமிழ் மொழி, கலாசாரத்தின் மீது பா.ஜ., தாக்குதல் :தமிழகத்தை தொட விடமாட்டோம் என ராகுல் பேச்சு
UPDATED : அக் 10, 2026 10:52 PM
ADDED : அக் 10, 2026 09:36 PM
சென்னை: ‘‘தமிழ் மொழி மற்றும் கலாசாரத்தின் மீது மத்திய பா.ஜ., அரசு தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்துகிறது. அதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். தமிழகத்தை பா.ஜ., தொட, நாங்கள் விடமாட்டோம்,’’ என, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் கூறினார்.
சென்னை தீவு திடலில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் சார்பில், ‘மாணவர்களின் குரல்’ என்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. இதில், மாணவர்கள் மத்தியில் ராகுல் பேசியதாவது:
ஒவ்வொரு முறையும் நான் தமிழகம் வரும் போதெல்லாம், இந்த மக்களிடம் இருந்து ஏதாவது ஒன்றைக் கற்றுக் கொள்கிறேன். தமிழகத்தின் இரு பெரும் ஆளுமைகளாக திருவள்ளுவரும், ஈ.வெ.ரா.,வும் திகழ்கின்றனர். மாணவர்களுக்காக அவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
மாணவர்கள் எப்போதும் எதையும் குருட்டுத் தனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல், பகுத்தறிந்து கேள்வி கேட்க கூடியவர்களாகவும், தங்களின் உரிமைகளுக்காக குரல் எழுப்ப கூடியவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.
தேசிய கல்விக் கொள்கை வழியாக, தமிழகத்தில் ஹிந்தி மொழியை திணிக்க, மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது. தமிழ் மொழி, கலாசாரம், வரலாறு போன்றவற்றின் மீது, பா.ஜ., தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்துகிறது. ‘தமிழ் கலாசாரம், மொழி போன்றவை இரண்டாவது பட்சமானது’ என, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சொல்கிறார்.
தேசிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்ப்பதால், தமிழகத்துக்கான 3,300 கோடி ரூபாய் கல்வி நிதியை, மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது. மருத்துவ படிப்புக்கான, ‘நீட்’ தேர்வால், தமிழ் வழி கல்வி பயின்ற மாணவர்களுக்கு, மருத்துவ படிப்பு கிடைக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
தமிழகத்தில், 70 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பல்கலைகளில், துணைவேந்தர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பை சேர்ந்தவர்களை பல்கலை துணைவேந்தராக நியமிக்க, கவர்னர் முயற்சிக்கிறார். அதேபோல, லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதாவை கொண்டு வந்து, தமிழகத்தின் குரலை நெரிக்க பார்க்கின்றனர்.
தமிழ் கலாசாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் தமிழ் மொழியின் மீதான மோடியின் தாக்குதலை அனுமதிக்க மாட்டோம்; தமிழகத்தை தொடவும் விடமாட்டோம். ஓட்டு திருட்டு வழியாக, பிரதமர் மோடி ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கிறார். அதற்கு எதிராக போராடுபவர்கள் மீது, வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிறது.
புதுடில்லியில் போராடும் மாணவர்களின் குரலை, மத்திய அரசு ஒடுக்குகிறது. அங்கு இணைய வசதிகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் ஜனநாயகத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது. 15 ஆண்டுகளாக, மோடி நடத்தி வரும் நாடகம் முடிக்கு வரும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.