பழனி முருகன் கோவிலில் கட்டணத்தை உயர்த்துவதா?

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திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோவிலில், தங்க ரத புறப்பாடு கட்டணம் 2,000 ரூபாயில் இருந்து, 2,500 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தி.மு.க., ஆட்சியில் கூட, இது போன்று கட்டணம் உயர்த்தப் படவில்லை. ஆனால், மாற்றத்தை தருவதாக உறுதியளித்த த.வெ.க., அரசு, கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளது. இதனால், சாமானிய பக்தர்களால், நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகும். முதல்வர் விஜய் தலையிட்டு, கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும்.
– செந்தில்குமார்
மாநில அமைப்பாளர்
விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:52 PM
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திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோவிலில், தங்க ரத புறப்பாடு கட்டணம் 2,000 ரூபாயில் இருந்து, 2,500 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தி.மு.க., ஆட்சியில் கூட, இது போன்று கட்டணம் உயர்த்தப் படவில்லை. ஆனால், மாற்றத்தை தருவதாக உறுதியளித்த த.வெ.க., அரசு, கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளது. இதனால், சாமானிய பக்தர்களால், நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகும். முதல்வர் விஜய் தலையிட்டு, கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும்.
– செந்தில்குமார்
மாநில அமைப்பாளர்
விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத்