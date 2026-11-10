சோர்ந்துபோன வாசகர் வட்டம் புத்துயிர் பெறுமா? நுாலகங்களை மீட்டெடுக்க வலுக்கும் யோசனை
சோர்ந்துபோன வாசகர் வட்டம் புத்துயிர் பெறுமா? நுாலகங்களை மீட்டெடுக்க வலுக்கும் யோசனை
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் உள்ள நுாலகங்களில் பொதுமக்களுக்கு பயன்தரும் தரமான புத்தகங்கள் இடம்பெற, நுாலக வாசகர் வட்டங்களை மீண்டும் புத்துயிர் பெறச் செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில், மாவட்ட நுாலகங்கள், கிளை நுாலகங்கள், பகுதிநேர மற்றும் ஊர்ப்புற நுாலகங்கள் என ஆயிரக்கணக்கான நுாலகங்கள் இயங்கி வந்தாலும், பொதுமக்களின் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஈர்ப்பதில் பல நுாலகங்கள் தற்போது பின்தங்கியுள்ளன.
இது குறித்து, நுாலகர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
பொதுவாக, ஒவ்வொரு நுாலகத்திலும் வாசகர்களை உள்ளடக்கிய ‘வாசகர் வட்டம்’ செயல்படுகிறது. இதில் நுாலகத்திற்கு தொடர்ந்து வரும் வாசகர்கள், மற்றும் நுாலகப் புத்தகங்களைப் படித்து, போட்டித் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட உயர்கல்விக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் என, பல்வேறு தரப்பினரும் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்றிருப்பர். நுாலகங்களுக்குத் தேவைப்படும் புத்தகங்கள், அந்தந்த நுாலகத்திற்கு வந்து செல்லும் வாசகர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களின் தேவையறிந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வழக்கம்.
இவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் புத்தகங்களின் பட்டியலை அந்தந்த நுாலகர்கள், பொது நூலகத்துறைக்குப் பரிந்துரை செய்து, அரசிடமிருந்து பெற்று நுாலகங்களில் வாசகர்களின் பயன்பாட்டுக்கு வைப்பது நடைமுறை.
ஆனால், கடந்த காலங்களில் நுாலகர்கள் சார்பில் பரிந்துரை பட்டியல்கள் அனுப்பப்பட்டாலும், பொது நுாலககத்துறை உயரதிகாரிகளின் பரிந்துரை அடிப்படையில், அவர்களுக்கு விருப்பமான புத்தகங்கள் மட்டுமே பெருமளவில் நுாலகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. இதனால், வாசகர்களின் தேவைக்குப் பயன்படாத நுாற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் அலமாரிகளில் துாங்கி வழியும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில், நுாலகத்துறையில் சில உயரதிகாரிகளின் தன்னிச்சையான முடிவுகளே நுாலகங்களின் வளர்ச்சித் தொய்வடைவதற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன.
எனவே, மாநிலம் முழுதும் உள்ள அனைத்து நுாலகங்களிலும் உள்ள புத்தகங்கள் குறித்து விரிவானதொரு தணிக்கை மற்றும் ஆய்வு நடத்த வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்தியுள்ளது. அந்தந்தப் பகுதி மக்கள், வாசகர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என்ன படிக்க விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிந்து, அதற்கேற்ற செய்தித்தாள்களும் புத்தகங்களும் நுாலகங்களில் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். செயலற்றுப்போன வாசகர் வட்டங்களை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து, அவர்களின் தீவிரப் பங்களிப்பை உறுதி செய்வதன் மூலமே நுாலகங்களை மீண்டும் மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற முடியும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.