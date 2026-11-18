வழிகாட்டி நிறுவனம் எழிலகத்திற்கு மாறுமா? மாதம் ரூ.20 லட்சம் மிச்சம்
வழிகாட்டி நிறுவனம் எழிலகத்திற்கு மாறுமா? மாதம் ரூ.20 லட்சம் மிச்சம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
சென்னை: தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீட்டை ஈர்க்கும் வழிகாட்டி நிறுவனம், சென்னையில் வாடகை கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது. மாத வாடகையாக, 20 லட்சம் ரூபாய் செலவிடும் நிலையில், அரசு வளாகமான எழிலகத்தில், வணிக வரித்துறை காலி செய்த இடத்தை பயன்படுத்தினால் செலவு மிச்சமாகும்.
உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஈர்க்கும் பணியை, தொழில் துறையின் கீழ் செயல்படும், ‘கைடன்ஸ்’ எனப்படும் வழிகாட்டி நிறுவனம் மேற்கொள்கிறது.
இந்நிறுவனத்தின் அலுவலகம், சென்னை எழும்பூரில், ‘டிட்கோ, சிப்காட்’ நிறுவனங்கள் செயல்படும் கட்டடத்தில் இயங்கியது.
கடந்த, 2019ல் தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தின் கட்டடத்தில், 11வது தளத்திற்கு கைடன்ஸ் நிறுவனம் மாறியது. தற்போது, மாத வாடகையாக, 20 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவிடப்படுகிறது.
சேப்பாக்கம் எழிலகம் வளாகத்தில், நான்காவது தளத்தில் செயல்பட்டு வந்த வணிக வரித் துறை அலுவலகம், நந்தனத்தில் உள்ள சொந்த கட்டடத்திற்கு மாற்றப்பட்டு உள்ளது.
காலியாக உள்ள அந்த அலுவலக இடம், உணவு துறை வசம் தற்காலிகமாக ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து, தொழில் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
முதலீட்டை ஈர்க்கும் வழிகாட்டி நிறுவனத்திற்கு சொந்த கட்டடம் இல்லை. வாடகை கட்டடத்தில் செயல்படும் அந்த நிறுவனத்தின் அலுவலகத்தை, எழிலகத்தில் வணிக வரித்துறை இயங்கி வந்த இடத்தில் செயல்பட, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதனால் வழிகாட்டி நிறுவனத்திற்கு, ஆண்டுக்கு கோடிக்கணக்கில் வாடகைக்கு செலவிடும் பணம் மிச்சமாகும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.