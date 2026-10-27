தீபாவளி பண்டிகை மறுநாள் விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பு
தீபாவளி பண்டிகை மறுநாள் விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:59 PM
சென்னை: ‘தீபாவளி பண்டிகைக்கு, சொந்த ஊருக்கு சென்று வர வசதியாக, மறுநாள் நவ., 9ம் தேதி அரசு விடுமுறை விட வேண்டும்’ என, அரசு ஊழியர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
வெளியூரில் தங்கி பணிபுரியும், அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் வெளியூரில் படித்து வரும் மாணவர்கள், தங்கள் குடும்பத்துடன், சொந்த ஊருக்கு தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட செல்வர். அடுத்த மாதம் 8ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி வருவதால், அதற்கு முந்தைய நாளான, சனிக்கிழமை ஒரு நாள் சேர்த்து, வழக்கமான வார இறுதி விடுமுறை போல முடிந்துவிடும்.
மேலும், இம்முறை தீபாவளி அன்று அமாவாசை வருகிறது. எனவே, பெரும்பாலானோர் அன்று அசைவம் சாப்பிட மாட்டார்கள். மறுநாள் அசைவம் சமைத்து சாப்பிடுவர். அத்துடன், சொந்த ஊருக்கு சென்றவர்கள், தீபாவளி அன்று இரவே திரும்புவது சிரமமாக இருக்கும்.
எனவே, தீபாவளி பண்டிகையை, அனைவரும் மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட வசதியாக, தீபாவளிக்கு மறுநாள் 9ம் தேதியும், அரசு விடுமுறை விட வேண்டும் என, அரசு ஊழியர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.