வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவை புதுப்பிக்க சிறப்பு சலுகை அறிவிக்கப்படுமா?
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவை புதுப்பிக்க சிறப்பு சலுகை அறிவிக்கப்படுமா?
UPDATED : நவ 10, 2026 10:57 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:55 AM
ஆத்துார்: வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில், பதிவை புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்கப்பட வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில், புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியின்போது, 2022 பிப்., 27ல், சிறப்பு சலுகை வழங்கப்பட்டது. மூன்று ஆண்டுகள் வரை புதுப்பிக்க தவறியவர்கள், தங்களது பதிவை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் வழியாக விண்ணப்பித்து புதுப்பித்துக் கொண்டனர்.
அதன்படி, தமிழகம் முழுதும் ஆண்கள், பெண்கள் உள்பட மொத்தம், 53 லட்சம் பேர், அந்தந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து வேலைக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
பள்ளி இறுதி வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு மாதம், 200 ரூபாய், தேர்ச்சி எனில், 300 ரூபாய், பிளஸ் 2 தேர்ச்சிக்கு, 400 ரூபாய், பட்டதாரிகளுக்கு, 600 ரூபாய், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பள்ளி இறுதி வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு மாதம், 600 ரூபாய், பிளஸ் 2 தேர்ச்சிக்கு, 750 ரூபாய், பட்டதாரிகளுக்கு 1,000 ரூபாய் உதவித்தொகை, கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சி முதல் தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஐந்து ஆண்டுகள் பதிவு மூப்பும், தொடர்ந்து பதிவு செய்து வந்திருப்பதும் அவசியம். மாற்றுத்திறனாளிகள் எனில் ஓராண்டு பதிவு மூப்பு மட்டும் போதுமானது.
பல்வேறு காரணங்களால், பதிவு மூப்பை தவறவிட்டவர்கள் அரசின் வேலை வாய்ப்பற்றோருக்கான உதவித் தொகையை பெற வாய்ப்பு கிடைக்காத நிலை உள்ளது. கடந்த 2022ல், வழங்கப்பட்ட சிறப்பு சலுகையை, த.வெ.க., ஆட்சியிலும் வழங்க வேண்டும் என ஆயிரக்கணக்கானோர் எதிர்பார்த்து உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தவர்கள் கூறியதாவது:
த.வெ.க., தேர்தல் அறிக்கையில், 5 லட்சம் புதிய அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் 5 லட்சம் உள்ளாட்சி அளவிலான வேலைவாய்ப்பு என, 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்பு 5 ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்படும். 21 முதல் 29 வயது வரையிலான வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு, 36 மாதங்கள் வரை மாதம், 4,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு மாதம், 2,500 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். அரசுத் துறைகளில் உள்ள அனைத்து காலி பணியிடங்களும் விரைந்து நிரப்பப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளில், தமிழர்களுக்கே, 75 சதவீதம் முன்னுரிமை என்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தியுள்ளது. த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், வேலைவாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு அறிவித்த உதவித்தொகை, புதிய வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதற்கு, பதிவு மூப்பு அவசியம் என்பதால், பதிவு தவற விட்டவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு வரை சிறப்பு சலுகை வழங்கிட வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.
இதுகுறித்து, வேலைவாய்ப்புத்துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறியதாவது:
கடந்த, 2015 முதல், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில், பதிவு செய்தவர்களின் முன்னுரிமை அடிப்படையில் வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதில்லை. பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் பணி தான் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால், தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் மற்றும் பயிற்சி வழங்குதல் பணிகளை செய்து வருகிறோம். பதிவு புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு, தற்போதைய அரசு சிறப்பு சலுகை குறித்து அரசாணை வெளியிடவில்லை.
இவ்வாறு கூறினார்.