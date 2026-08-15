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முருகப்பெருமானை இழிவுபடுத்திய தவெக ஆதரவாளரை காப்பாற்றுவதா? முதல்வருக்கு நயினார் எச்சரிக்கை

முருகப்பெருமானை இழிவுபடுத்திய தவெக ஆதரவாளரை காப்பாற்றுவதா? முதல்வருக்கு நயினார் எச்சரிக்கை

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ADDED : ஆக 15, 2026 03:44 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 03:44 PM

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சென்னை: சமூக வலைதளத்தில் தமிழ்க் கடவுளான முருகப் பெருமானை இழிவுபடுத்தும் விதமாக கருத்து பதிவிட்ட தவெக ஆதரவாளரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று முதல்வர் விஜய்க்கு பாஜ மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை; ஆட்சிக்கு வந்த நாள் முதலே, தான் சார்ந்த ஒரு மதத்தை பற்றி பெருமையாக பேசுவதும், மற்ற மதங்களையும், அன்னைத் தமிழை இழிவுபடுத்தி பேசுவதையும் தவெக அமைச்சர்கள் மற்றும் சபாநாயகர் வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். இவர்களைப் பின்பற்றி தவெக ஆதரவாளர் ஒருவர், சமூகவலைதளங்களில், எங்கள் தமிழ்க் கடவுள் முருகப்பெருமானையும், ஹிந்து மத நம்பிக்கைகைளையும் மிகக் கீழ்த்தரமான முறையில் இழிவுபடுத்தி வருவது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. இதனை ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ள முடியாது.

மதநல்லிணக்கம் என்று வசனம் பேசும் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் ஆதரவாளர் ஹிந்து கடவுள்களை இவ்வளவு ஆபாசமாக சித்தரிப்பதைக் கண்டும் காணாமல் மவுனம் காப்பது ஏன்? வழக்குப்பதிவு செய்த பிறகும் கைது செய்யாமல் இருப்பது ஏன்? அவரின் இந்த மவுனம் ஜோசப் விஜய் எனும் அதிகார நிழலில் ஒளிந்துகொண்டு, ஹிந்து மதத்தின் மீது நஞ்சைக் கக்கி வரும் இத்தகைய நபர்களை அவர் காப்பாற்ற நினைக்கிறாரோ என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.

கோடிக்கணக்கான மக்களின் ஆராதனைக்குரிய முருகப்பொருமானை இழிவுபடுத்திய நபரை கைது செய்ய வேண்டும். உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனில், தவெக அரசு பெரும் போராட்டங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். எங்களின் பொறுமையைச் சோதிக்க வேண்டாம் என தவெக அரசையும், முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யையும் எச்சரிக்கிறேன், இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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