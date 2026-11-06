ஒரே தவணையில் கடன் அடைக்க அனுமதி கிடைக்குமா? தொழில் நிறுவனங்கள் கோரிக்கை
ஒரே தவணையில் கடன் அடைக்க அனுமதி கிடைக்குமா? தொழில் நிறுவனங்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
சென்னை: கடன் பெற்று தொடங்கப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் முடங்கும்போது, கடன் நிலுவையை ஒரே தவணையில் அடைக்க, வங்கிகளில் வெளிப்படை தன்மையை ஏற்படுத்துமாறு, மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், வாகன உதிரிபாகங்கள் உட்பட பல்வேறு பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.
இந்த நிறுவனங்களை நடத்தும் பெரும்பாலானோர், முதல் தலைமுறையை சேர்ந்த தொழில் முனைவோர் என்பதால், பலரும் வங்கிகளில் கடன் வாங்கியே தொழில்களை தொடங்கியுள்ளனர்.
சில காரணங்களால் தொழில்கள் முடங்கும்போது, நிலுவை கடன் தொகையை ஒரே தவணையில் செலுத்துவதற்கு, வங்கிகள் முட்டுக்கட்டை போடுவதாகவும், இதனால் ஏற்படும் தாமதத்தால் கடனுக்கான வட்டி அதிகரித்து, அதை அடைக்க முடியாமல் நிதி நெருக்கடிக்கு ஆளாவதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இதுகுறித்து, ‘டான்ஸ்டியா’ எனப்படும் தமிழக சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள் சங்க தலைவர் வாசுதேவன் கூறியதாவது:
வங்கிகளில் கடன் பெற்ற தொழில் தொடங்கியவர்கள் உயிரிழப்பு, நஷ்டம் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால், தொடர்ந்து தொழில் நிறுவனங்களை நடத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. அவரின் குடும்பத்தினர், தொழில் நிறுவனத்தின் மனையை விற்று, ஒரே தவணையில், நிலுவை கடனை அடைக்க முன்வருகின்றனர்; ஆனால், வங்கிகள் ஏற்பதில்லை.
இதனால், கடனுக்கான வட்டி அதிகரித்து, நிலுவை அதிகரிக்கிறது. இதை செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுவதால், மனையை ஏலம் விட்டு, அது இடைத்தரகர்கள் வசம் செல்லும் நிலையை, வங்கிகளே உருவாக்குகின்றன.
எனவே, தொழில் நிறுவனங்கள் முடங்கும்போது, கடன் நிலுவையை ஒரே தவணையில் அடைக்க, வங்கிகளை மத்திய அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.