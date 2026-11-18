பணி நிரந்தரம் செய்து விட்டு மாத ஊதியத்தை குறைப்பதா? செவிலியர்கள் சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு
பணி நிரந்தரம் செய்து விட்டு மாத ஊதியத்தை குறைப்பதா? செவிலியர்கள் சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:17 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், 2,500 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டாலும், அவர்களுக்கு மாத ஊதியம் குறைக்கப்படுவதால், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து செவிலியர்கள் சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அச்சங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
அரசு மருத்துவமனைகளில், 6,000க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களில், 2,500 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவர் என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவித்தார். பணியில் சேர்ந்து, ஏழு ஆண்டுக்குள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவர் என, அரசு உறுதியளித்தது.
இதற்கிடையே, நிரந்த செவிலியர் அடிப்படை ஊதியத்தை, 36,000 ரூபாயில் இருந்து, 20,600 ஆக குறைத்து வழங்க, தமிழக அரசு முடிவெடுத்து உள்ளது. இது செவிலியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அரசு இம்முடிவை அரசு கைவிட வேண்டும். இல்லையென்றால், மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.