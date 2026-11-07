புரட்சி வெடிக்கும் என பேசுவதா? அமைச்சருக்கு அ.தி.மு.க., கண்டனம்
புரட்சி வெடிக்கும் என பேசுவதா? அமைச்சருக்கு அ.தி.மு.க., கண்டனம்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:04 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 03:06 PM ADDED : நவ 07, 2026 03:04 PM
சென்னை: ‘த.வெ.க., ஆட்சியை கலைத்தால் புரட்சி வெடிக்கும் என, மக்களை துாண்டும் வகையில் பேசுவதா’ என, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு, அ.தி.மு.க., – எம்.பி., இன்பதுரை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
அரசியல் சட்டத்தின் கீழ், பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழகத்தில் ஆட்சியை கலைத்தால், புரட்சி வெடிக்கும் என, மக்களை துாண்டும் வகையில் பேசலாமா. ஏற்கனவே, இலங்கை, நேபாளத்தை போல, தமிழகத்திலும் புரட்சி வெடிக்கும் என, சமூக வலைளதங்களில் பதிவு செய்து, காவல் துறையால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட பின், அப்பதிவை நீங்களே திருத்தி, பின்னர் நீக்கி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய நிலைக்கு, தாங்கள் தள்ளப்பட்டதை மறந்து விட்டீர்களா?
அரசுகள் அமைவதும், நீடிப்பதும், முடிவுக்கு வருவதும், அரசியல் சட்ட நடைமுறைகளின்படியே நடக்கும். அரசியல் சட்டத்தின் மாண்பையும், ஜனநாயக நடைமுறைகளையும், காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கும் அமைச்சரே, அரசு விழாவில் இத்தகைய எச்சரிக்கை விடுப்பது முறையல்ல. எந்த ஆட்சியும், அரசியல் சட்டத்திற்கு மேலானது அல்ல.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.