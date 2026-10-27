யு.பி.ஐ., மூலம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் கள உதவியாளர் மீது வழக்கு
யு.பி.ஐ., மூலம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் கள உதவியாளர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:07 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில், பதிவு பெற்ற என்ஜீனியர்களிடம் இருந்து யு.பி.ஐ., மூலம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் கள உதவியாளர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில், புதிய மனைப்பிரிவு அனுமதி, புதிய கட்டட அனுமதி மற்றும் அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவை வரைமுறைப்படுத்துவற்காக வரும் பொதுமக்களிடமிருந்தும், பதிவு பெற்ற என்ஜீனியர்களிமிருந்தும், இடைத்தரகர்கள் வாயிலாகவும், நேரடியாகவும் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெறுவதாக புகார்கள் எழுந்தது. அதன் அடிப்படையில், கடந்த 23 ம் தேதி, லஞ்ச ஒழிப்புதுறை டி.எஸ்.பி., கணேசன் மற்றும் துணை ஆய்வு குழு தலைவர் ஜெகதீஸ்வரன் மற்றும் போலீசார் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தினர். அங்கு, பணியாற்றும் அதிகாரிகளின் போன் பே, ஜி பே உள்ளிட்ட ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை செய்யும் செயலிகளை சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகக் களப்பணி உதவியாளர் சாந்தி,41, என்பவரின் மொபைல்போனில் உள்ள ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை செயலியை ஆய்வு செய்தபோது, 1 லட்சத்து 88 ஆயிரம் ரூபாய் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் பணப்பரிவர்த்தனை நடந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், பதிவு பெற்ற என்ஜீனியர்களிடமிருந்து குடும்ப அவசர தேவைகளுக்காவும், பிள்ளைகளின் கல்லுாரி கட்டண செலவிற்காகவும், மருத்துவ செலவிற்காவும் பணம் பெற்றதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். தொடர் விசாரணையில், அவர் பதிவு பெற்ற என்ஜீனியர்களிடமிருந்தும், இடைத்தரகர்கள் மூலமாகவும் லஞ்சம் பெற்றது தெரிந்தது.
ராணிப்பேட்டை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கள உதவியாளர் சாந்தி மீது வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.