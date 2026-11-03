குடும்ப தகராறில் பெண் தற்கொலை

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ஒடுகத்துார்: ஒடுகத்துார் அருகே, குடும்ப தகராறில், பிரியங்கா, 34, என்பவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வேலுார் மாவட்டம், கொட்டாவூரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 37. இவர், சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறார். இவரது மனைவி பிரியங்கா. தம்பதிக்கு, 2 குழந்தைகள் உள்ளன.
அக்., 31ம் தேதி, மணிகண்டன் தன் குழந்தைகளின் படிப்பு செலவிற்காக வெளிநாட்டில் இருந்து பணம் அனுப்பியுள்ளார். அந்தப் பணத்தை, பள்ளியில் செலுத்தாமல், பிரியங்கா நகை வாங்கியதாக தெரிகிறது.
இதனால், தம்பதியர் இடையே மொபைல்போன் வாயிலாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், மனவேதனை அடைந்த பிரியங்கா, நேற்று முன்தினம் வீட்டிலுள்ள மின்விசிறியில், புடவையால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். வேப்பங்குப்பம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
UPDATED : நவ 03, 2026 02:01 AM
ADDED : நவ 03, 2026 02:01 AM
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ஒடுகத்துார்: ஒடுகத்துார் அருகே, குடும்ப தகராறில், பிரியங்கா, 34, என்பவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வேலுார் மாவட்டம், கொட்டாவூரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 37. இவர், சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறார். இவரது மனைவி பிரியங்கா. தம்பதிக்கு, 2 குழந்தைகள் உள்ளன.
அக்., 31ம் தேதி, மணிகண்டன் தன் குழந்தைகளின் படிப்பு செலவிற்காக வெளிநாட்டில் இருந்து பணம் அனுப்பியுள்ளார். அந்தப் பணத்தை, பள்ளியில் செலுத்தாமல், பிரியங்கா நகை வாங்கியதாக தெரிகிறது.
இதனால், தம்பதியர் இடையே மொபைல்போன் வாயிலாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், மனவேதனை அடைந்த பிரியங்கா, நேற்று முன்தினம் வீட்டிலுள்ள மின்விசிறியில், புடவையால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். வேப்பங்குப்பம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.