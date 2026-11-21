ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேசனை ஆய்வு செய்த பெண் நீதிபதி
ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேசனை ஆய்வு செய்த பெண் நீதிபதி
ADDED : நவ 21, 2026 07:48 PM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுாரில், பெண் நீதிபதி ஒருவர், ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து, போலீஸ் ஸ்டேசனை ஆய்வு செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பெரம்பலுார் குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி தாரிணி, நேற்று மதியம், ஷேர் ஆட்டோவில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நுழைவு வாயில் முன் வந்து இறங்கி, புகார் அளிக்க வந்தவர் போல உள்ளே நுழைந்தார்.
அங்கிருந்த போலீசாரிடம், தான் நீதிபதி தாரிணி என்பதை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு, திடீர் ஆய்வு செய்ய வந்திருப்பதாக கூறினார்.
இதைகேட்ட இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி, எஸ்.ஐ., அன்னகாமு உள்ளிட்ட போலீசார், நீதிபதியை வரவேற்றனர். பின்னர், போலீஸ் ஸ்டேசனில் உள்ள குற்றவாளிகள் சிறை மற்றும் அறைகளையும், அங்கு பராமரிக்கப்படும் ஆவணங்களையும் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பின்னர், நீதிபதி வந்த ஷேர் ஆட்டோவிலேயே நீதிமன்றத்திற்கு திரும்பி சென்றார்.
பெரம்பலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், பெண் நீதிபதி ஒருவர், எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி, பொதுமக்களை போல, ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து, திடீர் ஆய்வு நடத்திய சம்பவம் அங்கிருந்த போலீசார் மற்றும் பொதுமக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.