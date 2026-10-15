பெண்ணிடம் 3 சவரன் பறிப்பு வாலிபர்கள் இருவருக்கு ‘காப்பு’
பெண்ணிடம் 3 சவரன் பறிப்பு வாலிபர்கள் இருவருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : அக் 15, 2026 04:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:48 AM
பெருந்துறை: பெருந்துறை அருகே, பெண்ணிடம் தங்க செயின் பறித்த மோனிஸ்குமார், 20, கோகுல்ராஜ், 19, ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், கராண்டிபாளையத்தைச் சேர்ந்த அருணாசலம் மனைவி கனிமொழி, 58. இவர், அக்., 10ம் தேதி மாலை கோவிலுக்கு சென்று விட்டு நடந்து வந்தார். அப்போது பைக்கில் வந்த இருவர், கனிமொழி கழுத்தில் அணிந்திருந்த, 3 சவரன் செயினை பறித்து கொண்டு தப்பினர்.
நேற்று காலை, குன்னத்துார் சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அவ்வழியாக பைக்கில் வந்தவர்களை நிறுத்தி விசாரித்தனர். அவர்கள், தர்மபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் மோனிஸ்குமார் என்பதும், திருச்செங்கோடில் தனியார் கல்லுாரியில் பி.காம்., படிப்பதும் தெரிந்தது.
மற்றொருவர், திண்டுக்கல் மாவட்டம், மேட்டுப்பட்டி கோகுல்ராஜ் என்பதும், இவரும் அதே கல்லுாரியில் பி.எஸ்சி., படிப்பதும் தெரிந்தது. இருவரும், கனிமொழியிடம் செயின் பறிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதால், கைது செய்யப்பட்டனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘பிடிபட்ட வாலிபர்கள் இருவரும், பெற்றோரிடம் பைக் வாங்கி தருமாறு கேட்டுள்ளனர்; பெற்றோர் மறுத்துள்ளனர். இதையடுத்து திருட்டில் ஈடுபட்டு, கிடைக்கும் பணத்தில் பைக் வாங்க முடிவு செய்துள்ளனர்’ என்றனர்.