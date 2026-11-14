கணவனின் கள்ளக்காதலியை பெண் தாக்கியதில் துாக்கிட்டு தற்கொலை
கணவனின் கள்ளக்காதலியை பெண் தாக்கியதில் துாக்கிட்டு தற்கொலை
UPDATED : நவ 14, 2026 09:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:34 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, கணவனின் கள்ளக்காதலியை பெண் தாக்கியதில், அவமானத்தில் கள்ளக்காதலி துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், சிம்மணபுதுார் சின்னவட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தொழிலாளி ரவிசங்கர், 32. இவர், கிருஷ்ணகிரி அடுத்த, இளவம்பாடியை சேர்ந்த கீதா, 27, என்பவரை, 6 வருடங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்தார். தம்பதிக்கு, 5 வயதில் பெண் குழந்தை, 4 வயதில் ஆண் குழந்தைகள் உள்ளன.
ரவிசங்கர், கோவையில் தங்கி கூலி தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருவதால், கீதா, சிம்மணபுதுார் சின்ன வட்டம் பகுதியில் குழந்தைகளுடன் வசித்தார். இவர் தனிமையில் வசித்து வந்ததால், கீதாவின் உறவினர் ராஜீவ்குமார், 35, என்பவருடன் கள்ளத்தொடர்ப்பு ஏற்பட்டது.
இதை அறிந்த ரவிசங்கர் கண்டித்தார். மேலும் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி, ராஜீவ்குமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, ரவிசங்கர், திருப்பத்துார் தாலுகா போலீசில், ஒரு மாதம் முன் புகார் செய்தார். போலீசார் இன்னும் விசாரணை நடத்தவில்லை.
இந்த தகவல் ராஜீவ்குமார் மனைவிக்கு தெரியவந்ததால், இவர் நேற்று காலை, கீதாவின் வீட்டிற்கு சென்று, அவரது குழந்தைகள் முன்பே சரமாரியாக தாக்கினார். இதில் மனமுடைந்த கீதா, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். திருப்பத்துார் தாலுகா போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.