ADDED : நவ 16, 2026 08:45 PM
மயிலாடுதுறை: திருமணம் செய்ய கட்டாயப்படுத்தியதால், பெண்ணை குத்தி கொலை செய்த கள்ளக்காதலன் மகேந்திரன், 33 என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், குத்தாலம் அருகே வானாதிராஜபுரத்தை சேர்ந்த பழனிவேல் மனைவி வளர்மதி, 39. பழனிவேல் சில மாதங்களுக்கு முன் இறந்த நிலையில், மயிலாடுதுறையில் டீக்கடையில் வளர்மதி வேலை பார்த்தார்.
நேற்று (நவ.,15) வேலைக்கு சென்ற வளர்மதி இரவு வீடு திரும்பவில்லை. குடும்பத்தினர் மயிலாடுதுறை போலீசில் புகார் செய்தனர். இன்று (நவ.,16) காலை, மல்லியம் அசிக்காடு சாலையில் மஞ்சள் வாய்க்கால் அருகே வயலில், வளர்மதி கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார்.
குத்தாலம் போலீசார் விசாரித்தனர். அதில், வளர்மதியுடன் விக்ரம குத்தாலத்தை சேர்ந்த மகேந்திரன், 33, மூன்று மாதங்களாக பழகி வந்ததாகவும், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி மகேந்திரனை வளர்மதி கட்டாயப்படுத்தியதால், வளர்மதியை அவர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ததும் தெரியவந்தது. மகேந்திரனை போலீசார் கைது செய்தனர்.