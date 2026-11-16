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சேலம்: சேலம் அம்மாபேட்டை, பெரியகிணறு தெருவை சேர்ந்தவர் தாட்சாயிணி. இவர், 14 வயது மகளுடன், கலெக்டர் அலுவலக ‘போர்டிகோ’ பகுதியில் இன்று (நவ.,16) தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். போலீசார் பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது தாட்சாயிணி கூறியதாவது:
தினமும் சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில் தரிசனம் செய்கிறோம். அப்போது கருவறை முன் அமர்ந்து பக்தி பாடல்களை பாடுவோம். ஒரு தரப்பினர், பாட விடாமல் தடுக்கின்றனர். அதற்கு, கோவில் நிர்வாகமும் உடந்தையாக உள்ளது.
அதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி, பாதுகாப்பற்ற நிலை இருப்பதாக உணர்கிறோம். போலீசாரும் எங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதால், எங்களை கோவிலில் பாட அனுமதி அளிக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் உதவ வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
அதன்பின் போலீசார் சமரசப்படுத்தியதால், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
கோவிலில் பாட அனுமதி கேட்டு கலெக்டர் ஆபீசில் பெண் தர்ணா
கோவிலில் பாட அனுமதி கேட்டு கலெக்டர் ஆபீசில் பெண் தர்ணா
ADDED : நவ 16, 2026 08:45 PM
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சேலம்: சேலம் அம்மாபேட்டை, பெரியகிணறு தெருவை சேர்ந்தவர் தாட்சாயிணி. இவர், 14 வயது மகளுடன், கலெக்டர் அலுவலக ‘போர்டிகோ’ பகுதியில் இன்று (நவ.,16) தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். போலீசார் பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது தாட்சாயிணி கூறியதாவது:
தினமும் சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில் தரிசனம் செய்கிறோம். அப்போது கருவறை முன் அமர்ந்து பக்தி பாடல்களை பாடுவோம். ஒரு தரப்பினர், பாட விடாமல் தடுக்கின்றனர். அதற்கு, கோவில் நிர்வாகமும் உடந்தையாக உள்ளது.
அதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி, பாதுகாப்பற்ற நிலை இருப்பதாக உணர்கிறோம். போலீசாரும் எங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதால், எங்களை கோவிலில் பாட அனுமதி அளிக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் உதவ வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
அதன்பின் போலீசார் சமரசப்படுத்தியதால், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.