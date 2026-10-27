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வாணியம்பாடி நகராட்சி ஆபீஸ் முன் பெண் தர்ணா

வாணியம்பாடி நகராட்சி ஆபீஸ் முன் பெண் தர்ணா

UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM

ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM

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UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM

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வாணியம்பாடி: திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி நகரமன்ற தலைவராக, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த, உமா சிவாஜிகணேசன் உள்ளார்.

நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 34வது வார்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயலட்சுமி, 50. அவரது பகுதியில், 3 மாதமாக குடிநீர் வழங்கவில்லை, அலுவலர்களிடம் பல முறை முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை. ஆனால், கட்டாய குடிநீர் வரியை வசூலிக்கின்றனர் எனக்கூறி, வாணியம்பாடி நகராட்சி அலுவலகம் முன் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். நகராட்சி ஊழியர்களை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினார். அவரிடம், நகராட்சி உதவி பொறியாளர் கோவிந்தன் மற்றும் அலுவலர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தர்ணா போராட்டத்தை கைவிட செய்தனர்.

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