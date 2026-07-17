தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ பெண்ணுக்கு சித்ரவதை: ரவுடி கைது

﻿ பெண்ணுக்கு சித்ரவதை: ரவுடி கைது

﻿ பெண்ணுக்கு சித்ரவதை: ரவுடி கைது

1

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:39 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:39 AM

1

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காட்டுமன்னார்கோவில்: பெண்ணை அடைத்து வை த்து சித்ரவதை செய்த ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர். கடலுார் மாவட்டம், குமராட்சி அடுத்த கத்திரிமேட்டை சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் மகன் கார்த்தி, 36; ரவுடி.

இவர், தனது தாயை கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் என கூறி, கடந்த 13ம் தேதி, காட்டுமன்னார்கோவில் ஆதனுாரை சேர்ந்த 42 வயதுடைய பெண்ணை, மாதம் ரூ.1,000 சம்பளம் தருவதாக கூறி அழைத்து சென்றார். ஆனால் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நிலையில், வீட்டில் அடைத்து வைத்து சித்ரவதை செய்துள்ளார்.

அவரிடமிருந்து தப்பிய அப்பெண், குமராட்சி போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் கார்த்தி மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிந்து, கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us