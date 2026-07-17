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காட்டுமன்னார்கோவில்: பெண்ணை அடைத்து வை த்து சித்ரவதை செய்த ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர். கடலுார் மாவட்டம், குமராட்சி அடுத்த கத்திரிமேட்டை சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் மகன் கார்த்தி, 36; ரவுடி.
இவர், தனது தாயை கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் என கூறி, கடந்த 13ம் தேதி, காட்டுமன்னார்கோவில் ஆதனுாரை சேர்ந்த 42 வயதுடைய பெண்ணை, மாதம் ரூ.1,000 சம்பளம் தருவதாக கூறி அழைத்து சென்றார். ஆனால் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நிலையில், வீட்டில் அடைத்து வைத்து சித்ரவதை செய்துள்ளார்.
அவரிடமிருந்து தப்பிய அப்பெண், குமராட்சி போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் கார்த்தி மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிந்து, கைது செய்தனர்.
பெண்ணுக்கு சித்ரவதை: ரவுடி கைது
பெண்ணுக்கு சித்ரவதை: ரவுடி கைது
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:39 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:39 AM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: பெண்ணை அடைத்து வை த்து சித்ரவதை செய்த ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர். கடலுார் மாவட்டம், குமராட்சி அடுத்த கத்திரிமேட்டை சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் மகன் கார்த்தி, 36; ரவுடி.
இவர், தனது தாயை கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் என கூறி, கடந்த 13ம் தேதி, காட்டுமன்னார்கோவில் ஆதனுாரை சேர்ந்த 42 வயதுடைய பெண்ணை, மாதம் ரூ.1,000 சம்பளம் தருவதாக கூறி அழைத்து சென்றார். ஆனால் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நிலையில், வீட்டில் அடைத்து வைத்து சித்ரவதை செய்துள்ளார்.
அவரிடமிருந்து தப்பிய அப்பெண், குமராட்சி போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் கார்த்தி மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிந்து, கைது செய்தனர்.