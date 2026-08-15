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﻿ பிலிப்பைன்ஸ் செல்ல முயன்ற பெண்ணிடம் சோதனை: துப்பாக்கி குண்டு பறிமுதல்

﻿ பிலிப்பைன்ஸ் செல்ல முயன்ற பெண்ணிடம் சோதனை: துப்பாக்கி குண்டு பறிமுதல்

ADDED : ஆக 15, 2026 06:25 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:25 AM

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சென்னை: சென்னையில் இருந்து, தாய்லாந்து வழியாக, பிலிப்பைன்ஸ் செல்ல முயன்ற, அந்நாட்டு பெண்ணிடம், சென்னை விமான நிலையத்தில், துப்பாக்கி குண்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து, நேற்று அதிகாலை, தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக் செல்லும், 'தாய் ஏர்வேஸ்' பயணியர் விமானம் புறப்பட தயாராக இருந்தது.

அதில் பயணம் செய்ய வந்த பயணியரின் உடைமைகளை, விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பரிசோதித்து, பயணியரை விமானத்தில் ஏற அனுமதித்தனர்.

பயணம் ரத்து



அப்போது, பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த, எல்வீரா அம்ரோசியோ, 36, என்ற பெண், இரண்டு குழந்தைகளுடன், தாய்லாந்து வழியாக, அவரது நாட்டிற்கு செல்ல முயன்றார். சென்னை விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அவரது உடைமைகளை சோதனை செய்தனர்.

அப்போது, ஸ்கேனர் கருவியில், வெடிகுண்டு இருப்பதற்கான, அபாய ஒலி ஒலித்தது. இதையடுத்து, பாதுகாப்பாக அந்த கைப்பையை சோதனை செய்தபோது, 7.67 எம்.எம்.ரக துப்பாக்கி குண்டு ஒன்று இருந்தது.

இதனால், குழந்தை களுடன் அந்த பெண்ணின் விமானப் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. அவர், சென்னை விமான நிலைய போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். விசாரணையில், அந்தப் பெண், 'துப்பாக்கி குண்டை, பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடந்த பொருட்காட்சியில், விலைக்கு வாங்கினேன்.

எங்கள் நாட்டில் அடிக்கடி பொருட்காட்சிகள் நடத்தி, பழைய துப்பாக்கிகள், குண்டுகள், 'ட்ரோன்கள்' உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்வது வழக்கம். அங்குதான் இந்த குண்டை வாங்கினேன்.

'எங்கள் நாட்டிலிருந்து சென்னைக்கு வரும்போது, இதே கைப்பையில்தான் வைத்து இருந்தேன். அப்போது, இது குறித்து எவரும் என்னிடம் கேட்கவில்லை. பயணத்தையும் தடுக்கவில்லை' எனக் கூறியுள்ளார்.

சுதந்திர தினத்தையொட்டி, பாதுகாப்புகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில், துப்பாக்கி குண்டுடன், வெளிநாட்டு பயணி ஒருவர் பிடிபட்டது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அப்பெண்ணிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது.

திருச்சியிலும்..



திருச்சியில் இருந்து நேற்று காலை, கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூருக்கு ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம் புறப்பட தயாராக இருந்தது.

அதில் பயணம் செய்ய வந்த, லால்குடியைச் சேர்ந்த, 17 வயது இளைஞரை, விமான நிலைய பாதுகாவலர்கள் சோதனை செய்ததில், அவரது கைப்பையில் ஒரு துப்பாக்கி தோட்டோ இருந்தது.

இதையடுத்து அந்த இளைஞர், திருச்சி விமான நிலைய போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அந்த இளைஞரின் தந்தை, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாயில் இன்ஜினியராக வேலை பார்த்து வருவதும், இளைஞர் துபாயில் பிறந்தவர் என்பதும் தெரிய வந்தது. கடந்த மாதம் துபாயிலிருந்து லால்குடி வந்ததாக, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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