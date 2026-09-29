பெண் யூடியூபர் வீட்டில் 118 பவுன் கொள்ளை: 4 பேர் கைது
பெண் யூடியூபர் வீட்டில் 118 பவுன் கொள்ளை: 4 பேர் கைது
UPDATED : செப் 29, 2026 05:58 PM
ADDED : செப் 29, 2026 09:24 AM
UPDATED : செப் 29, 2026 05:58 PM ADDED : செப் 29, 2026 09:24 AM
நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் அருகே பெண் யூடியூபர் வீட்டில் 118 பவுன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்த 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாகர்கோவில் அருகே தம்மத்து கோணத்தில் வசிப்பவர் வினோத்குமார் 33. இவரது மனைவி மதுமிதா 28, தன்னிடம் இருக்கும் நகை, பணத்தை வீடியோ எடுத்து யூடியூபில் பதிவேற்றம் செய்வதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். ஏராளமான நகைகளை அணிந்து நகை கடைகளில் இவர் வலம் வந்த வீடியோக்களும் வெளியானது.
இந்நிலையில் செப்.24 அன்று மதுமிதா வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு 118 பவுன் தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இது குறித்து ராஜாக்கமங்கலம் போலீசார் விசாரித்தனர். கொள்ளையர்களை பிடிக்க 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் மதுமிதாவின் வீட்டருகே உள்ள சி.சி.டி.வி.,யில் ஒருவர் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் வந்து செல்லும் காட்சி பதிவாகி இருந்தது. அவர் திருநெல்வேலி வழியாக துாத்துக்குடி தப்பியதும் சி.சி.டி.வி., மூலம் உறுதியானது.
போலீசார் விசாரித்ததில் திருட்டில் ஈடுபட்டது துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தைச் சேர்ந்த இசக்கி பாண்டி 30, என்பது தெரிந்தது. தொடர்ந்து அவரையும், கூட்டாளிகளான ஸ்ரீவைகுண்டம் முருகன் 28, தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை சேர்ந்த முருகேசன் 30, தங்கபாண்டி 32, ஆகியோரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இசக்கி பாண்டி தனியாகவே திருட்டில் ஈடுபட்டு தப்பிச்சென்றார். டூவீலரை கொடுத்து, நகைகளை விற்க உதவியதற்காக மற்ற மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். இசக்கி பாண்டி மதுமிதாவின் யூடியூப் பாலோயர்களில் ஒருவர். மதுமிதாவிடம் இருக்கும் கட்டுகட்டான பணம், நகைகளை பார்த்து அவற்றை கொள்ளையடிக்க இசக்கி பாண்டி திட்டமிட்டார்.
இதற்காக மதுமிதாவிடமே அதிக பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்ற கேள்விகளை சமூக வலைதளத்தில் சாட்டிங் செய்து கேட்டுள்ளார். மதுமிதாவை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டு முகவரி தொடர்பான விபரங்களையும் இசக்கிபாண்டி பெற்றதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். மதுமிதா வைத்திருக்கும் நகை, கட்டுகட்டான பணம் தொடர்பாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.