கல்குவாரி அனுமதியை ரத்து செய்ய அமைச்சர் காலில் விழுந்த பெண்கள்
கல்குவாரி அனுமதியை ரத்து செய்ய அமைச்சர் காலில் விழுந்த பெண்கள்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:23 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:23 PM
புதுக்கோட்டை: கல்குவாரி அனுமதியை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, அமைச்சர் பிரபுவின் காலில் விழுந்து, பெண்கள் கதறி அழுதனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரனுார், கண்ணங்குடியில், திருச்சியை சேர்ந்த நேதாஜி என்பவருக்கு சொந்தமான, 715 ஏக்கர் நிலத்தில், புதிதாக கல்குவாரி தொடங்குவதற்கு அரசு அனுமதி பெற்று, பணிகள் நடக்கிறது.
கல்குவாரி அமைய உள்ள இடத்தில் இருந்து, 800 மீட்டர் குளவாய்பட்டி கிராமத்தில், 300 குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். கல்குவாரி தொடங்கினால், தங்களது கிராமத்திற்கு மாசு ஏற்படும், விவசாயம் மற்றும் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படும் எனக்கூறி, காரைக்குடி, நேமத்தான்பட்டியில் வசிக்கும் அமைச்சர் பிரபுவின் வீட்டை, கிராம மக்கள் முற்றுகையிட போவதாக, ஊர்ஜிதம் செய்யப்படாத தகவல், சமூக வலைத்தளங்களில் பரவின.
சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மாவட்ட போலீசார் கண்காணிப்புகளை தீவிரப்படுத்தினர். இதனிடையே, கண்ணங்குடி கிராமத்தில், கல்குவாரி அமைய உள்ள இடத்தை அமைச்சர் பிரபு, இன்று பார்வையிட்டார். அங்கு வந்த பெண்கள், கல்குவாரியின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி, கண்ணீர் மல்க, அமைச்சர் பிரபுவின் கால்களில் விழுந்து, கதறி அழுதனர். சமதானம் செய்த அமைச்சர் பிரபு, அவர்களை அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தார்.