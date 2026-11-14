வடமாநில தொழிலாளி ரயில் மோதி உயிரிழப்பு

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நல்லம்பள்ளி: ஒரிஷா மாநிலம், பர்கர்த் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி சுப்ரத் படேல், 26. இவர் தர்மபுரி மாவட்டம், சிவாடி கிராமத்தில் தங்கி, தடங்கம் பகுதியில் செயல்படும் ‘ஸ்பின்னிங் மில்’லில் பணியாற்றினார்.
நேற்று (நவ.,13) இரவு, 9:30 மணிக்கு, சிவாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதியிலுள்ள தண்டவாளத்தை அவர் கடந்தபோது, அந்த வழியாக வந்த பெங்களூரு – நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். தர்மபுரி ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ADDED : நவ 14, 2026 06:27 PM
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நல்லம்பள்ளி: ஒரிஷா மாநிலம், பர்கர்த் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி சுப்ரத் படேல், 26. இவர் தர்மபுரி மாவட்டம், சிவாடி கிராமத்தில் தங்கி, தடங்கம் பகுதியில் செயல்படும் ‘ஸ்பின்னிங் மில்’லில் பணியாற்றினார்.
நேற்று (நவ.,13) இரவு, 9:30 மணிக்கு, சிவாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதியிலுள்ள தண்டவாளத்தை அவர் கடந்தபோது, அந்த வழியாக வந்த பெங்களூரு – நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். தர்மபுரி ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.