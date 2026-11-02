உலக ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டி வெற்றி வீராங்கனையருக்கு வரவேற்பு
உலக ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டி வெற்றி வீராங்கனையருக்கு வரவேற்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
ஓமலுார்: உலக ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில், வெண்கல பதக்கம் வென்ற வீராங்கனையருக்கு ஊர் மக்கள் மலர் துாவி வரவேற்பு அளித்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், ஓமலுாரை சேர்ந்த தாயுமானவன் – தாரிணி தம்பதியரின் இளைய மகள் தனிகா, 15. இவர், 10ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். சேலம் அமானிகொண்டாலம்பட்டியை சேர்ந்த ரமேஷ் – சாந்தகுமாரி தம்பதியரின் மகள் நிஷாலினி, 18. இவர், அண்ணா பல்கலையில் பி.இ., பயின்று வருகிறார்.
இருவரும், ஓமலுாரில் உள்ள தமிழ்நாடு சாப்ட் டென்னிஸ் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். கடந்த அக்., 26 முதல், 31ம் தேதி வரை சீனாவில் நடந்த, 5வது உலக ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் சாம்பியன் போட்டியில், இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்று, 16 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் தனிநபர் இரட்டையர் பிரிவில், தனிகா வெண்கல பதக்கம் வென்றார்.
இதேபோல், 18 வயதுக்குட்பட்ட தனிநபர் இரட்டையர் பிரிவில், நிஷாலினி வெண்கல பதக்கம் வென்றார். இருவரும் இந்தியாவுக்கும், தமிழகத்துக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
நேற்று சொந்த ஊருக்கு வந்த, இரு வீராங்கனையருக்கும், சேலம் மாவட்டம், ஓமலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, தமிழ்நாடு சாப்ட் டென்னிஸ் அகாடமி மற்றும் பொதுமக்கள் சார்பில் மேளதாளம் முழங்கிட, மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
அதன்பின், அகாடமி மைதானம் வரை காரில் வீராங்கனையர் தேசிய கொடியை ஏந்தியபடி ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டனர். பயிற்சியாளர்கள், வீராங்கனையரின் உறவினர்கள் பங்கேற்றனர்.