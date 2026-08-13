செப்., 11ல் மொரீஷியஸ் நாட்டில் உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு
செப்., 11ல் மொரீஷியஸ் நாட்டில் உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு
ADDED : ஆக 13, 2026 11:03 PM
சென்னை:உலகத் தமிழர் பொருளாதார கழகம் மற்றும் சென்னை வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில், 13வது உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாடு மற்றும் உலகப் பொருளாதார உச்சி மாநாடு, மொரீஷியசில், செப்., 11 முதல் 13 வரை நடக்க உள்ளது.
உலகத் தமிழர்களின் பொருளாதார வலிமையை ஒருங்கிணைத்து, சர்வதேச முதலீடுகள், தொழில், வர்த்தக ஒத்துழைப்பு மற்றும் புதிய பொருளாதார கூட்டாண்மைகளை உருவாக்கும் நோக்கில், உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு நடத்தப்படுகிறது.
நடப்பாண்டிற்கான 13வது உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாடு மற்றும் உலகப் பொருளாதார உச்சி மாநாடு, செப்., 11ல் முதல் 13ம் தேதி வரை, ஆப்ரிக்க நாடான மொரீஷியசில் உள்ள, அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் மையத்தில் நடக்க உள்ளது.
இதில், 20க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த அரசு தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், பொருளாதார வல்லுனர்கள், முதலீட்டாளர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். மாநாட்டில் பாரதியாரின் தேசிய சிந்தனைகள், சமூக முன்னேற்றம் மற்றும் பொருளாதார பார்வை, அண்ணா நினைவு சொற்பொழிவு உள்ளிட்ட சிறப்பு நிகழ்வுகள் நடக்க உள்ளன.
மாநாட்டை, மொரீஷியஸ் பிரதமர் டாக்டர் நவீன் சந்திர ராம்கூலாம் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
இதில், மத்திய அமைச்சர்கள் நிதின் கட்கரி, கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் பங்கேற்க உள்ளனர். மாநாட்டில் பங்கேற்க, தமிழக முதல்வர் விஜய், புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு உள்ளது என, உலக பொருளாதார நிறுவன தலைவர் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.