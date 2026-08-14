வெறும் 99 ரூபாய் கூட செலுத்தி ஓய்வூதியத்துக்கு சேமிக்கலாம்
வெறும் 99 ரூபாய் கூட செலுத்தி ஓய்வூதியத்துக்கு சேமிக்கலாம்
ADDED : ஆக 14, 2026 02:26 AM
உணவு வினியோகம், வாடகை வண்டி சேவை மற்றும் ஆன்லைன் டெலிவரி துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் எதிர்கால ஓய்வூதிய பாதுகாப்பிற்காக, என்.பி.எஸ்., வெறும் 99 ரூபாய் முதல் சேமிக்கும் வசதியை 'ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு வாரியம்' சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
கடந்த 2025 அக்டோபரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'என்.பி.எஸ்., இ - ஷ்ரமிக்' மாதிரியின் வாயிலாக, டிஜிட்டல் தளங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் தங்களது ஓய்வூதிய சேமிப்பை எளிதாக தொடங்க முடியும். இவர்கள் தங்களுக்கு வசதியான நேரத்தில், குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச அல்லது அதிகபட்ச வரம்பின்றி முதலீடு செய்யலாம்.
சொமேட்டோ, ஸ்விகி, பிளிங்கிட், ஓலா, உபர் மற்றும் அர்பன் கம்பெனி போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் இதன் வாயிலாக பயன்பெற முடியும்.
'கிக்' ஊழியர்கள் தங்களது எதிர்கால நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, சிறிய தொகையிலான இந்த என்.பி.எஸ்., சேமிப்பு திட்டத்தை பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும் என்பது நிபுணர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.