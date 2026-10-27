'என் தங்கத்தை சோதிக்கலாம் துணிச்சலை சோதிக்க முடியாது'
'என் தங்கத்தை சோதிக்கலாம் துணிச்சலை சோதிக்க முடியாது'
UPDATED : அக் 27, 2026 08:50 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:36 PM
சென்னை: 'என் தங்கத்தை சோதிக்கலாம். ஆனால், என் துணிச்சலை சோதிக்க முடியாது' என, தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
அமைச்சர் கீர்த்தனா, சமீபத்தில் திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். அப்போது, அவர் அணிந்திருந்த நகை தொடர்பாக, சிலர் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்தனர். இதற்கு பதிலளித்து, கீர்த்தனா வெளியிட்ட அறிக்கை:
நான் ஒரு சாதாரண பெண். அதனால் தானோ என்னவோ, என் ஒவ்வொரு சொல்லையும், செயலையும், ஏன், என் தங்கத்தின் தரத்தையும் கூட சோதிக்க துடிக்கின்றனர். இனி நான் பேசும் ஒவ்வொரு பேச்சும் வைரலாகும் போது, அதையும் ஆய்வகத்தில் வைத்து பிரித்து ஆராய்வர். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் தேடுவர்.
ஆனால், ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கத்தை எத்தனை முறை சோதித்தாலும், அதன் மதிப்பு குறைவதில்லை. என் பின் முதல்வர் விஜயின் ஆதரவும், என் மீது அன்பு கொண்ட மக்களின் நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. விமர்சியுங்கள், ஆராயுங்கள். சோதித்து பாருங்கள். என் வார்த்தைகளை பிரித்து பார்க்கலாம். என் தன்னம்பிக்கையை பிரிக்க முடியாது. என் தங்கத்தை சோதிக்கலாம். என் துணிச்சலை சோதிக்க முடியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.