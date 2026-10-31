மூதாட்டி கொலை வாலிபருக்கு ‘வலை’

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போச்சம்பள்ளி: போச்சம்பள்ளி அருகே, சாமுண்டீஸ்வரி, 70, என்பவரை அடித்துக்கொன்ற சூர்யா, 28, என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தருமதோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் சின்னபையன், 75. இவரது மனைவி சாமுண்டீஸ்வரி. தம்பதியின் மகன், மகளுக்கு திருமணமாகி தனியே வசிக்கின்றனர்.
நேற்று (அக்.,30) கூலி வேலைக்கு சென்ற சின்னபையன், வீடு திரும்பவில்லை. இன்று (அக்.,31) காலை, 8:00 மணிக்கு வீட்டிற்குள் முகத்தில் காயத்துடன், ஆடை கலைந்த நிலையில் சாமுண்டீஸ்வரி இறந்து கிடந்தார்.
கிருஷ்ணகிரி மற்றும் பாரூர் போலீசார் சடலத்தை மீட்டு, விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், மூதாட்டி வீட்டருகே வசிக்கும் கூலி தொழிலாளி சூர்யா என்பவர், மதுபோதையில் மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. அவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
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போச்சம்பள்ளி: போச்சம்பள்ளி அருகே, சாமுண்டீஸ்வரி, 70, என்பவரை அடித்துக்கொன்ற சூர்யா, 28, என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தருமதோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் சின்னபையன், 75. இவரது மனைவி சாமுண்டீஸ்வரி. தம்பதியின் மகன், மகளுக்கு திருமணமாகி தனியே வசிக்கின்றனர்.
நேற்று (அக்.,30) கூலி வேலைக்கு சென்ற சின்னபையன், வீடு திரும்பவில்லை. இன்று (அக்.,31) காலை, 8:00 மணிக்கு வீட்டிற்குள் முகத்தில் காயத்துடன், ஆடை கலைந்த நிலையில் சாமுண்டீஸ்வரி இறந்து கிடந்தார்.
கிருஷ்ணகிரி மற்றும் பாரூர் போலீசார் சடலத்தை மீட்டு, விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், மூதாட்டி வீட்டருகே வசிக்கும் கூலி தொழிலாளி சூர்யா என்பவர், மதுபோதையில் மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. அவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.