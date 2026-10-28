தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/இளம்பெண் கர்ப்பம் வாலிபருக்கு ‘போக்சோ’

இளம்பெண் கர்ப்பம் வாலிபருக்கு ‘போக்சோ’

இளம்பெண் கர்ப்பம் வாலிபருக்கு ‘போக்சோ’

ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேன்கனிக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், இருதாளம் அருகே, நெருப்புக்குட்டை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சரத், 22. கர்நாடகா மாநிலம், தேவசந்திரத்திலுள்ள பேக்கரியில் பணியாற்றுகிறார். இவர், தர்மபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த, 16 வயது இளம்பெண்ணை காதலித்து, கடந்த ஜூன், 26ல் திருமணம் செய்தார்.

இளம்பெண் தற்போது, 3 மாத கர்ப்பமாக உள்ளார். இதையறிந்த தேன்கனிக்கோட்டை மகளிர் போலீசார், இளம்பெண்ணிடம் நேற்று (அக்.,27) புகார் பெற்று, அவரை திருமணம் செய்த சரத் மீது, போக்சோ மற்றும் குழந்தை திருமண சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us