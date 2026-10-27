சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை வாலிபர் ‘போக்சோ’வில் கைது
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை வாலிபர் ‘போக்சோ’வில் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
துாத்துக்குடி:
இன்ஸ்டாகிராமில் சிறுமிக்கு பாலியல் ரீதியான மெசேஜ் அனுப்பி தொல்லை கொடுத்த வாலிபர் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், எம். தங்கம்மாள்புரம் பகுதியை சேர்ந்த முத்துராஜ், 22, என்பவர், 17 வயது சிறுமி ஒருவருடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகமாகி பழகி வந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, அந்த சிறுமிக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியதுடன், அந்த சிறுமியின் புகைப்படங்களையும் தன் சமூக வளைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து சிறுமியின் தாய் முத்துராஜிடம் கேட்டபோது, அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதையடுத்து, அவர் துாத்துக்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
விசாரணை நடத்திய போலீசார், முத்துராஜ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து, நேற்று அவரை கைது செய்தனர்.