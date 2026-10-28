கஞ்சா கடத்திய வாலிபர் சிக்கினார்

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புதுக்கோட்டை: ஆலங்குடி அருகே, கஞ்சா கடத்திய அஜித்குமார், 27, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி மதுவிலக்குப்பிரிவு போலீசார், குரும்பூர் மறமடக்கி பிரிவுச்சாலையில், நேற்று (அக்.,27) இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அந்த வழியாக வந்த லாரியில் இருந்து ஒருவர் பையுடன் இறங்கி வந்தார்.
அவரை, போலீசார் மறித்து சோதனை செய்தனர். அவரது பையில், 5 கிலோ கஞ்சா இருந்ததும், அவர் தேனி மாவட்டம், வருசநாடு பகுதியை சேர்ந்த அஜித்குமார் என்பது தெரியவந்தது. கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவரை கைது செய்தனர்.
ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM
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புதுக்கோட்டை: ஆலங்குடி அருகே, கஞ்சா கடத்திய அஜித்குமார், 27, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி மதுவிலக்குப்பிரிவு போலீசார், குரும்பூர் மறமடக்கி பிரிவுச்சாலையில், நேற்று (அக்.,27) இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அந்த வழியாக வந்த லாரியில் இருந்து ஒருவர் பையுடன் இறங்கி வந்தார்.
அவரை, போலீசார் மறித்து சோதனை செய்தனர். அவரது பையில், 5 கிலோ கஞ்சா இருந்ததும், அவர் தேனி மாவட்டம், வருசநாடு பகுதியை சேர்ந்த அஜித்குமார் என்பது தெரியவந்தது. கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவரை கைது செய்தனர்.