போதை மாத்திரையுடன் வாலிபர் சிக்கினார்

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: அழகாபுரி அருகே, போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த முஹமது இத்ரீஸ், 21, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லுாரை சேர்ந்தவர் முகமது இத்ரீஸ். இன்ஜினியரிங் பட்டதாரி. விருதுநகர் மாவட்டம், நத்தம்பட்டி டோல்கேட் அருகே, நேற்று முன்தினம் காலை இத்ரீசிடம், மதுவிலக்கு எஸ்.ஐ., மூவேந்திரன் சோதனை நடத்தினார்.
அதில் போதை தரக்கூடிய, 16 வலி நிவாரண மாத்திரைகள், ஒரு சிரிஞ்ச் ஊசியை டாக்டரின் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் வைத்திருந்ததை கண்டறிந்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இத்ரீசை கைது செய்தனர்.
ADDED : அக் 21, 2026 01:14 AM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: அழகாபுரி அருகே, போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த முஹமது இத்ரீஸ், 21, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லுாரை சேர்ந்தவர் முகமது இத்ரீஸ். இன்ஜினியரிங் பட்டதாரி. விருதுநகர் மாவட்டம், நத்தம்பட்டி டோல்கேட் அருகே, நேற்று முன்தினம் காலை இத்ரீசிடம், மதுவிலக்கு எஸ்.ஐ., மூவேந்திரன் சோதனை நடத்தினார்.
அதில் போதை தரக்கூடிய, 16 வலி நிவாரண மாத்திரைகள், ஒரு சிரிஞ்ச் ஊசியை டாக்டரின் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் வைத்திருந்ததை கண்டறிந்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இத்ரீசை கைது செய்தனர்.