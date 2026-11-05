ராகுலுக்கு இளைஞர் காங்கிரசார் எதிர்ப்பு 'விளக்கம் கேட்காமல் நடவடிக்கை'
ராகுலுக்கு இளைஞர் காங்கிரசார் எதிர்ப்பு 'விளக்கம் கேட்காமல் நடவடிக்கை'
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:54 PM
'விளக்கம் கேட்காமல் நடவடிக்கை'
தமிழக இளைஞர் காங்., துணை தலைவர் பதவியில் இருந்து, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்ட தினேஷ் கூறியதாவது:
தமிழக இளைஞர் காங்., தலைவர் சூர்யபிரகாஷ், அக்.29ம் தேதி தான், 'வாட்ஸாப்' குழுவில், டில்லி செல்ல வேண்டும் என்ற தகவலை பதிவிட்டார். விமான டிக்கெட் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை இருந்தது. இரு நாட்களுக்குள், டில்லி சென்று திரும்ப, பயண டிக்கெட் உறுதி செய்ய முடியவில்லை.
தமிழகத்தில், 35 மாநில நிர்வாகிகள், 64 மாவட்ட நிர்வாகிகள் என, மொத்தம் 99 பேர், செல்ல முடியவில்லை. எங்களிடம் விளக்கம் கேட்காமல், சூர்யபிரகாஷ் திட்டமிட்டு, 'சஸ்பெண்ட்' செய்ய, பரிந்துரைத்துள்ளார்; தன் ஆதரவாளர்ளை மட்டும் காப்பாற்றி உள்ளார்.
காங்., ஆளும், கேரளா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா மாநில நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், தமிழகத்தில் மட்டும் அவசரமாக நடவடிக்கை எடுக்க என்ன காரணம்?
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.