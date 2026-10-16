லாரி மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு

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திருச்சி: திருச்சியில், உணவு டெலிவரி செய்ய பைக்கில் சென்ற வாலிபர், லாரி மோதி உயிரிழந்தார்.
திருச்சி, தென்னுாரை சேர்ந்தவர் பிரதீப் ஆண்டனி, 20; உணவு டெலிவரி செய்யும் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த அவர், நேற்று மதியம், பைக்கில் தில்லை நகர் பகுதியில் சென்றார். அப்போது பின்னால் வந்த லாரி மோதியதில், அவர் சம்பவ இடத்திலயே உயிரிழந்தார்.
பொதுமக்கள், தஞ்சாவூரை சேர்ந்த லாரி டிரைவரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
UPDATED : அக் 16, 2026 01:11 AM
ADDED : அக் 16, 2026 01:09 AM
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திருச்சி: திருச்சியில், உணவு டெலிவரி செய்ய பைக்கில் சென்ற வாலிபர், லாரி மோதி உயிரிழந்தார்.
திருச்சி, தென்னுாரை சேர்ந்தவர் பிரதீப் ஆண்டனி, 20; உணவு டெலிவரி செய்யும் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த அவர், நேற்று மதியம், பைக்கில் தில்லை நகர் பகுதியில் சென்றார். அப்போது பின்னால் வந்த லாரி மோதியதில், அவர் சம்பவ இடத்திலயே உயிரிழந்தார்.
பொதுமக்கள், தஞ்சாவூரை சேர்ந்த லாரி டிரைவரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.