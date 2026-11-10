தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற இளைஞர் ரயில் மோதி பலி

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் அருகே புன்னைநல்லுார் புளிந்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன், 36, நேற்று மதியம், திட்டைக்கும், தஞ்சாவூருக்கும் இடையிலான ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, மயிலாடுதுறையில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு செல்லும், இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், அடிபட்டு தலை நசுங்கி இறந்தார். தகவலறிந்த தஞ்சை ரயில்வே போலீசார், மணிகண்டன் உடலை கைப்பற்றி வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, மணிகண்டனுக்கு அடிக்கடி வலிப்பு ஏற்படும் எனவும், வீட்டில் இருந்து கடைக்கு செல்வதாக கூறி விட்டு சென்றவர் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, வலிப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்து ரயிலில் அடிபட்டு இறந்தாரா அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ADDED : நவ 10, 2026 11:03 AM
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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் அருகே புன்னைநல்லுார் புளிந்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன், 36, நேற்று மதியம், திட்டைக்கும், தஞ்சாவூருக்கும் இடையிலான ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, மயிலாடுதுறையில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு செல்லும், இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், அடிபட்டு தலை நசுங்கி இறந்தார். தகவலறிந்த தஞ்சை ரயில்வே போலீசார், மணிகண்டன் உடலை கைப்பற்றி வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, மணிகண்டனுக்கு அடிக்கடி வலிப்பு ஏற்படும் எனவும், வீட்டில் இருந்து கடைக்கு செல்வதாக கூறி விட்டு சென்றவர் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, வலிப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்து ரயிலில் அடிபட்டு இறந்தாரா அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.