போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே காரில் வாலிபர் மர்மச் சாவு

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திருநெல்வேலி: வள்ளியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த சொகுசு காரில் வாலிபர் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் பாண்டியன் காம்பவுண்ட் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதிமூலம் மகன் சுடலைமுத்து என்ற சுரேஷ், 25. இவர் வள்ளியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த சொகுசு காரில் இறந்து கிடந்தார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வள்ளியூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.
UPDATED : நவ 10, 2026 11:08 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:04 AM
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திருநெல்வேலி: வள்ளியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த சொகுசு காரில் வாலிபர் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் பாண்டியன் காம்பவுண்ட் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதிமூலம் மகன் சுடலைமுத்து என்ற சுரேஷ், 25. இவர் வள்ளியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த சொகுசு காரில் இறந்து கிடந்தார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வள்ளியூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.