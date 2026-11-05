சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை வாலிபருக்கு 20 ஆண்டு சிறை -
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை வாலிபருக்கு 20 ஆண்டு சிறை -
UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:17 PM
கரூர்: கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே, சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வாலிபருக்கு, கரூர் மகிளா விரைவு நீதிமன்றத்தில், 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே மேட்டுத்திருக்காம்புலியூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் தங்கராசு, 31. இவர் கடந்த, 2025-ம் ஆண்டு மே மாதம், அதே பகுதியை சேர்ந்த சிறுமிக்கு பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இது குறித்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், குளித்தலை அனைத்து மகளிர் போலீசார், தங்கராசு மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து, அவரை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை, கரூர் மாவட்ட மகிளா விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், நீதிபதி தங்கவேல் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கினார். அதில், சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த குற்றத்திற்காக தங்கராசுக்கு, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 5,000 அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு, அரசு சார்பில், 5 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தங்கராசுவை, போலீசார் பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து சென்று, திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.