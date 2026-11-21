200 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த கார் வாலிபர் பலி; 4 பேர் படுகாயம்
200 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த கார் வாலிபர் பலி; 4 பேர் படுகாயம்
ADDED : நவ 21, 2026 09:18 PM
ஏற்காடு: ஏற்காடு மலைப்பகுதியில், 200 அடி பள்ளத்தில் கார் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், நகைக்கடை ஊழியர் சபரீஷ், 26, உயிரிழந்தார்.
சேலம் மாவட்டம், இடைப்பாடியை சேர்ந்தவர்கள் சபரீஷ், 26, ஜீவா, 26, பாலாஜி, 47, தேவன், 55, அழகேசன், 47. இவர்கள், நேற்று (நவ.,20) ஏற்காடு மலை பகுதிகளில் சுற்றிப்பார்த்தனர். இரவு, குப்பனுார் மலைப்பாதை, கீரைக்காடில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்க, ‘மாருதி ஈகோ’ காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
செங்காடு அடுத்து வாணியாரில் சென்றபோது, டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலை தடுப்புச்சுவரை இடித்து, 200 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்தது. ஏற்காடு போலீசார், மக்களுடன் இணைந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
காயமடைந்த, 5 பேரையும் மீட்டு, ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேல் சிகிச்சைக்கு, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிய வழியில் சபரீஷ் உயிரிழந்தார். சபரீஷ், இடைப்பாடியில் உள்ள நகைக்கடையில் பணிபுரிந்தது தெரியவந்தது.