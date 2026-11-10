அரிவாளுடன் மக்களை மிரட்டிய வாலிபர்கள் காவல் துறை நடவடிக்கை இல்லை என புகார்
அரிவாளுடன் மக்களை மிரட்டிய வாலிபர்கள் காவல் துறை நடவடிக்கை இல்லை என புகார்
ADDED : நவ 10, 2026 11:03 AM
துாத்துக்குடி: அரிவாளை வைத்து கிராம மக்களை மிரட்டிய வாலிபர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என, புகார் எழுந்துள்ளது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், சாயர்புரம் நேருநகர் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஐந்து வாலிபர்கள் மூன்று பைக்குகளில் அதிவேகமாக சென்று ரேஸில் ஈடுபட்டனர்.
அப்பகுதி மக்கள், அந்த வாலிபர்களை அழைத்து மெதுவாக செல்லும்படி கூறினர். ஆத்திரமடைந்த அவர்கள், கையில் அரிவாளுடன் சென்று கிராம மக்களை மிரட்டினர்.
ஆபாசமாக பேசியபடி அவர்கள் மிரட்டும் வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட வாலிபர்கள் மீது சாயர்புரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த போதிலும், அவர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என, கிராம மக்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
இதற்கிடையே, கிராம மக்களை அரிவாளுடன் மிரட்டியது தொடர்பாக, புதுநகர் பகுதியை சேர்ந்த சுனில், 22, அஜய், 21, சிவபெருமாள், 23, கந்தசாமி, 24, முத்துகிருஷ்ணன், 23, ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக, போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.