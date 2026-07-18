தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ சென்னை ஐ.ஐ.டி., பட்டமளிப்பு விழா சான்சிபார் அதிபர் பங்கேற்பு

﻿ சென்னை ஐ.ஐ.டி., பட்டமளிப்பு விழா சான்சிபார் அதிபர் பங்கேற்பு

﻿ சென்னை ஐ.ஐ.டி., பட்டமளிப்பு விழா சான்சிபார் அதிபர் பங்கேற்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னை ஐ.ஐ.டி., பட்டமளிப்பு விழாவில், கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் உள்ள தான்சானியா நாட்டின் தன்னாட்சி பெற்ற பகுதியான சான்சிபாரின் அதிபர் உசேன் அலி மவின்யி பங்கேற்று, பட்டங்களை வழங்கினார்.

சென்னை ஐ.ஐ.டி., யின், 63வது பட்டமளிப்பு விழா, கிண்டி வளாகத்தில், நேற்று நடந்தது. சான்சிபார் நாட்டின் அதிபர் உசேன் அலி மவின்யி, சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, மாணவ - மாணவியருக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார்.

விழாவில், 812 பி.டெக்., 617 எம்.டெக்., 143 எம்.எஸ்சி., 53 நிர்வாக எம்.பி.ஏ., 32 முதுநிலை பட்டயப்படிப்பு, 301 எம்.எஸ்., படிப்பு உட்பட, பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில், 3,106 பேருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

விழாவில், அவர் பேசியதாவது:

இன்றைய இளைஞர்களுக்கு, இந்த உலகம் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ, அப்படி வடிவமைக்கும் வாய்ப்பும், பொறுப்பும் கிடைத்துள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபாட்டிக்ஸ், உயிரி தொழில்நுட்பம், குவாண்டம் தொழில்நுட்பம் போன்றவை, கல்வி கற்கும் முறைகளையும், மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும் மாற்றி வருகின்றன.

இருப்பினும், தொழில்நுட்பம் மட்டுமே, எப் போதும் முன்னேற்றத்துக்கு உத்தரவாதமாக அமைவதில்லை என்பதை, வரலாறு நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஒவ்வொரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பும், மனித குலத்துக்கு, ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

இதை சரியாக பயன்படுத்துவது, நம் கையில் தான் உள்ளது. சென்னை ஐ.ஐ.டி., முதலாவது சர்வதேச வளாகத்தை, சான்சிபாரில் தொடங்கியது.

அறிவு எல்லைகளை கடந்தது என்பதை, ஐ.ஐ.டி., நிரூபித்துள்ளது. திறமை, குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் முடக்கப்படக் கூடாது என்பதை இது பிரதிபலிக்கிறது.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

விழாவில், சென்னை ஐ.ஐ.டி., நிர்வாக குழுத் தலைவர் பவன் கோயங்கா, சென்னை ஐ.ஐ.டி., இயக்குநர் காமகோடி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

விழா தொடக்கத்தில், சான்சிபார் தேசிய கீதம், அடுத்தபடியாக, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, 3வதாக வந்தே மாதரம், கடைசியாக தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us