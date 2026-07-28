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ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வன்முறை ராணுவம் தாக்கியதில் 20 பேர் பலி

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வன்முறை ராணுவம் தாக்கியதில் 20 பேர் பலி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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இஸ்லாமாபாத், ஜூலை 29–

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் தேர்தலை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது பாதுகாப்புப் படைகள் நடத்திய கொடூரமான தாக்குதல்களில், 20 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள காஷ்மீர் பகுதியில், போக்குவரத்து, மின்சாரம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளுக்கு எதிராக நீண்டகாலமாக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அங்கு போராட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் அவாமி அதிரடி குழு இதற்கு தலைமையேற்று வழிநடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், அங்கு சட்டசபை தேர்தல் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. மூன்று கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், அகதிகள் இட ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ராவல்கோட்டின் ட்ரெய்க் ஈத்கா பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தேர்தலைப் புறக்கணித்துவிட்டுப் போராட்டத்தில் குதித்தனர். அமைதியான முறையில் போராடிய மக்கள் மீது, பாகிஸ்தான் ராணுவம், பஞ்சாப் ரேஞ்சர்ஸ் மற்றும் போலீஸ் கூட்டாக இணைந்து கடுமையான தாக்குதல் நடத்தின. போராட்டக்காரர்களை குறிவைத்து ராணுவம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதோடு, கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளையும் வீசியது; இதில் 20 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

மேலும் நுாற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும், பலர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ராவல்கோட் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் செல்போன் சேவைகள், இன்டர்நெட் இணைப்பு மற்றும் மின்சாரம் ஆகியவை அதிரடியாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

நவாஸ் ஷெரீப் கட்சி முன்னிலை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடந்து வரும் சட்டசபைக்கான முதல் கட்டத் தேர்தலில், முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்பின், பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீக் நவாஸ் கட்சி மொத்தம் உள்ள 13 தொகுதிகளில் 9 இடங்களைக் கைப்பற்றி முன்னிலையில் உள்ளது. மற்றொரு முன்னாள் பிரதமரான பெனசிர் பூட்டோவின் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி மீதமுள்ள, 4 இடங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் சட்டசபையின், மொத்தமுள்ள 53 இடங்களில் 45 இடங்கள் நேரடியாக தேர்தல் நடக்கிறது. மீதமுள்ள 8 இடங்கள் பெண்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் மதகுருமார்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.



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