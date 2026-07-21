பாகிஸ்தானில் 10ல் 3 பேர் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளனர்
பாகிஸ்தானில் 10ல் 3 பேர் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளனர்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM
இஸ்லாமாபாத்: பொருளாதார நெருக்கடிகளால் பாகிஸ்தானில் 29 சதவீதம் பேர் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்வதாக ஆய்வறிக்கை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான், கடுமையான பொருளாதர நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அந்நாட்டில் தேசிய வறுமை மற்றும் வருமான சமத்துவமின்மை வெகுவாக அதிகரித்துள்ளதாக ‘டான்’ என்ற பாகிஸ்தானில் இருந்து வெளியாகும் நாளிதழ் வெளியிட்டுள்ள ‘பாகிஸ்தானின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை’யில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் சமீபத்திய குடும்ப ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்பு மற்றும் சமூக மற்றும் வாழ்க்கை நிலை அளவீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த ஆய்வறிக்கை தயாரிக்கப்ட்டுள்ளது. அதில், 2018 – 19ல் 21.80 சதவீதமாக இருந்த நாட்டின் வறுமை விகிதம், 2024 – 25ல் 28.90 சதவீதமாக கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, பாகிஸ்தானியர்களில் 10ல் 3 பேர் தற்போது வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்கின்றனர். இதன்படி, 7 கோடி பாகிஸ்தானியர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளனர். அடிப்படை தேவைகளின் மாதாந்திர செலவு வரம்பு ஒரு நபருக்கு, 3,758 ரூபாயில் இருந்து 8,483 ரூபாயாக கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இது மக்களின் வாங்கும் சக்தியை பெரிதும் பாதித்துள்ளது.