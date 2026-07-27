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காட்டுத்தீயால் பிரான்ஸ் – ஸ்பெயினில் தீக்கிரையான 6.25 லட்சம் ஏக்கர் நிலம்

காட்டுத்தீயால் பிரான்ஸ் – ஸ்பெயினில் தீக்கிரையான 6.25 லட்சம் ஏக்கர் நிலம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM

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பாரிஸ்: ஐரோப்பிய நாடுகளான பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயினில் நிலவும் மிக மோசமான காட்டுத்தீ சம்பவங்களால், 6.25 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பலாகியுள்ளன. இதற்கிடையே, 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

தொடர்ச்சியான வெப்ப அலை, கடுமையான வறட்சி மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகளான பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கடுமையான காட்டுத்தீ பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.

பிரான்சில் இதுவரை இல்லாத அளவாக 2.45 லட்சம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பு காட்டுத்தீயால் தீக்கிரையாகியுள்ளதாக அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் லாரண்டு நுனேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரான்சின் தென்மேற்கு பகுதியான ஜிரோண்டே மற்றும் லேண்டெஸ் ஆகியவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார். இதனால், பிரான்சில் மட்டும். 2.50 லட்சம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

இதேபோன்று, ஸ்பெயினில் இதுவரை 3.80 லட்சம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பு காட்டுத்தீயில் சாம்பலாகியுள்ளன. கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், 6 மடங்கு அதிகம் என கூறப்படுகிறது. மாட்ரிட், அவிலா, டோலிடோ மற்றும் காஸ்டெலோன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவசரகால மீட்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்த, 75,000 மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

சமீபத்திய ஐரோப்பிய வரலாற்றில் அமைதியான காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப்பெரிய வெளியேற்ற நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்று என கூறப்படுகிறது.

காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த, ஆயிரக்கணக்கான தீயணைப்பு வீரர்கள், ராணுவத்தினர் மற்றும் போலீசார் இரு நாடுகளிலும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், அண்டை நாடுகளும் இந்த நாடுகளுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கி வருகின்றன.

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