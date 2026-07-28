ஜப்பானை குலுங்க வைத்த 7.1 ரிக்டர் நிலநடுக்கம் 50 பேர் காயம்; கட்டடங்கள் சேதம்
ஜப்பானை குலுங்க வைத்த 7.1 ரிக்டர் நிலநடுக்கம் 50 பேர் காயம்; கட்டடங்கள் சேதம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
டோக்கியோ: ஜப்பானின் கியூஷு தீவில், 7.1 ரிக்டர் அளவுக்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் நேற்று ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து தெற்கு பகுதிகளில் சுனாமி எச்சரிக்கை மற்றும் அவசரகால எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. பல கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன; 50க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
கிழக்காசிய நாடான ஜப்பானின் தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள கியூஷு தீவின் குமாமோட்டோவில் நேற்று பிற்பகல், 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
பல கட்டடங்கள், சாலைகள் உள்ளிட்ட உட்கட்டமைப்புகள் சேதமடைந்ததில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். போக்குவரத்து சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
பூமிக்கு அடியில் குறைந்த ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்நிலநடுக்கத்தால், கியூஷுவில் உள்ள பல மாகாணங்களுக்கு அதிகாரிகள் அவசரகால நிலநடுக்க எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, 1.50 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர்.
சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டு, இரண்டு மணி நேரத்துக்கு பின் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து, 40,000 வீடுகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சில பகுதிகளில் தொலைத்தொடர்பு சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பாதுகாப்பு கருதி புல்லட் ரயில்கள் மற்றும் விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன. நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் உள்ள மூன்று அணுமின் நிலையங்களிலும் எவ்வித அசாதாரண சூழல் கண்டறியப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் இப்பகுதியில் மீண்டும் சக்திவாய்ந்த பின் அதிர்வுகள் ஏற்படக்கூடும் என்றும், நிலச்சரிவு அபாயம் அதிகம் இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.